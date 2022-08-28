«Хороший урок. Были ситуации, заставляющие задуматься». Козлов — об 1:4 с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:4) в рамках Кубка ТАНЕКО.



«Получили хороший урок. Начало матча могли провести лучше в плане выигранных единоборств. У нас были моменты в первом периоде, хорошие контратаки, но мы их не реализовали. Большинство сегодня тоже не пошло.



Для меня было много полезной информации в каждой игре. Особенно если игра складывается не совсем так, как хотелось бы команде. Я смотрел, кто из ребят как будет действовать, когда игра не идёт. Лучше узнаёшь характер игрока, лучше понимаешь, как потом его использовать. Даже сегодня было много позитивных моментов, но были и ситуации, которые заставляют задуматься.



Сказал что-то Григорию Панину? Это командная игра. Перед голом происходит ситуация, в которой кто-то ошибается, поэтому здесь вина не одного игрока.



В матче с «Ак Барсом» продолжим экспериментировать с составом? Нет, он будет максимально приближен к боевому. Играем против хорошего соперника. Это будет очень хороший экзамен для нас перед стартом чемпионата, поэтому команда будет в боевой готовности.



Глеб Кузьмин сегодня заблокировал два броска, покинул лёд, как он себя чувствует? Глеб – молодец, смелый поступок. Ребята его поприветствовали, поддержали. Ничего, ходит.



Второй матч подряд «Салават» не реализовал большинство «пять на три», насколько это критично? У нас в предсезонке команда полностью поменялась, мы смотрим, кто в каких сочетаниях может играть, кто и на какой позиции лучше действует. Да, не реализовали сегодня много большинства, но молодые ребята, выходившие в спецбригадах, получили опыт. Плюс мы посмотрели сочетания, поменяли ребят по другим позициям», — цитирует Козлова пресс-служба «Ак Барса».

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