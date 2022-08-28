Игроки «Авангарда» в коньках появились на презентации команды в Омске
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Хоккеисты «Авангарда» принимают участие в презентации команды, которая в эти минуты проходит в Омске.
Игроки появились на мероприятии в коньках. Первую пятёрку хоккеистов представили как «золотую пятёрку», так как они вместе с клубом завоевали Кубок Гагарина в 2021 году. В их число вошли Сергей Толчинский, Наиль Якупов, Павел Дедунов, Семён Чистяков и Арсений Грицюк.
Напомним, предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги «Авангард» проведёт на новой домашней «G-Drive Арене». Ранее клуб выступал в Балашихе, где и завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. В первом матче регулярного чемпионата-2022/2023 подопечные Дмитрия Рябыкина сыграют в гостях с подмосковным «Витязем» (3 сентября, 14:00 мск).
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