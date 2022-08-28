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Губернатор Омской области: «G-Drive Арена», наверное, даже и в мире лучший объект

Губернатор Омской области: «G-Drive Арена», наверное, даже и в мире лучший объект
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Губернатор Омской области Александр Бурков поделился мнением о новом стадионе «Авангарда» — «G-Drive Арене».

«Если бы кто-то ещё четыре года назад сказал, что мы в 2022 году увидим родную команду на омской земле… Я считаю, все были в сомнениях. Я сам не был до конца уверен. Хотелось здесь сказать, что вот это возвращение произошло благодаря компании «Газпромнефть», Александру Валерьевичу Дюкову, Александру Владимировичу Крылову. Их инициатива была — строительство нового объекта. Самого, я считаю, лучшего объекта сегодня в стране, наверное, даже и в мире», — передаёт слова Буркова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Авангард» сыграет первый матч на новом стадионе 1 октября 2022 года с «Сибирью».

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