Крылов: ни на секунду не сомневался, что мы вернём «Авангард» в Омск
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возвращение клуба в Омск. Новый сезон клуб начнёт на новом стадионе — «G-Drive Арене».
«Я не сомневался ни на секунду, что мы вернём команду, что построим дворец. Большое спасибо и Александру Леонидовичу (Буркову, губернатору Омской области. — Прим. «Чемпионата»), и Омской области — они всегда поддерживали нас. Мы прошли тяжёлый путь, как я сказал. Сейчас вот эта финишная прямая, и, конечно, оглядываясь назад, хотелось бы поблагодарить мою команду, которая с самого первого дня приступила к этой тяжёлой работе, чтобы сделать этот замечательный проект», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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