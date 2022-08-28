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Голкипер «Амура» Калниньш заявил, что завершил выступления за сборную Латвии

Голкипер «Амура» Калниньш заявил, что завершил выступления за сборную Латвии
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Латвийский голкипер «Амура» Янис Калниньш сообщил, что не будет больше выступать за национальную сборную.

«О сборной я не думаю, эта страница для меня уже закрыта. Мне 30 лет, сыграл только два полных матча [на чемпионатах мира]. Если не играешь, то надо уходить и надо больше времени проводить с семьёй. Она приедет позже сюда.

Разрешение на игру в КХЛ от ИИХФ? Я знал, что всё будет хорошо, только надо было чуть подождать. Вопроса, сыграю или нет, не было, вопрос был только когда.

Меня в «Амуре» встретили хорошо, никаких вопросов. Из КХЛ по большому счёту реальное предложение было от «Амура». После подписания контракта были предложения из Европы, но я сказал, что хочу играть в КХЛ», — приводит слова Калниньша ТАСС.

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