Голкипер «Амура» Калниньш заявил, что завершил выступления за сборную Латвии

Латвийский голкипер «Амура» Янис Калниньш сообщил, что не будет больше выступать за национальную сборную.



«О сборной я не думаю, эта страница для меня уже закрыта. Мне 30 лет, сыграл только два полных матча [на чемпионатах мира]. Если не играешь, то надо уходить и надо больше времени проводить с семьёй. Она приедет позже сюда.



Разрешение на игру в КХЛ от ИИХФ? Я знал, что всё будет хорошо, только надо было чуть подождать. Вопроса, сыграю или нет, не было, вопрос был только когда.



Меня в «Амуре» встретили хорошо, никаких вопросов. Из КХЛ по большому счёту реальное предложение было от «Амура». После подписания контракта были предложения из Европы, но я сказал, что хочу играть в КХЛ», — приводит слова Калниньша ТАСС.