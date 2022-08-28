СКА собрал 1 млн рублей для детского хосписа в рамках благотворительного матча

В «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге прошёл благотворительный матч в рамках презентации СКА, сообщает официальный сайт клуба.
«По традиции в рамках ежегодной презентации команды в «Ледовом дворце» прошёл благотворительный матч с участием руководства, тренеров и хоккеистов СКА. В этом году все собранные средства будут переведены детскому хоспису, с которым клуб сотрудничает уже много лет. На встрече был собран 1 млн рублей.
Выставочный матч прошёл в формате трёх периодов по 20 минут «грязного» времени. Помимо хоккеистов СКА, в игре приняли участие главный тренер, генеральный директор клуба Роман Ротенберг, член совета директоров Александр Медведев и исполнительный директор СКА Андрей Точицкий, а также тренерский штаб основной команды. Присоединились к матчу и совсем юные игроки – воспитанники «Красной машины Юниор».
Первый период ударно провели «Синие», забив шесть голов, однако после перерыва «Белые» вернулись в игру, сравняв счёт уже к шестой минуте второго периода. Встреча завершилась со счётом 12:12», — говорится в сообщении.
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