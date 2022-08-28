«Неудобно говорить это». Журналист The Athletic не верит, что Овечкин забьёт 50 голов

Журналист The Athletic Шон Гентайлл ответил на вопрос, кто сможет добраться до отметки в 50 голов в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Американский обозреватель считает, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет повторить своё прошлогоднее достижение в 50 заброшенных в рамках регулярного чемпионата шайб.



«Эх, в конце прошлого сезона Овечкин выглядел изрядно утомлённым. Мне неудобно говорить, что он снова выбьет 50, как бы глупо это ни звучало. Для меня Мэттьюс — единственная верная ставка, сразу за ним идут Капризов и Драйзайтль. И я люблю оптимизм, но забить 50 голов сложно. Только 17 игроков добрались до 40 в прошлом сезоне. Это случается редко по понятным причинам», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

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