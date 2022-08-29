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Талисман ЦСКА поднимал кубок, чирлидерши зажигали на трибунах. Фото с финала Кубка мэра

Талисман ЦСКА поднимал кубок, чирлидерши зажигали на трибунах. Фото с финала Кубка мэра
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28 августа в Москве на арене «Мегаспорт» московский ЦСКА одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В составе подопечных Сергея Фёдорова заброшенными шайбами отметились нападающие Виталий Абрамов, Андрей Светлаков, Максим Соркин и Павел Карнаухов. Единственный гол «Куньлуня» забил форвард Люк Локхарт.

Третье место на турнире занял «Спартак», обыгравший «Амур» (2:0), пятая строчка — за московским «Динамо», переигравшим «Витязь» (2:1).

Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19:00 мск.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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