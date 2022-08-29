«Авангард» представил новую форму на сезон-2022/2023

Омский «Авангард» на презентации команды показал форму, в которой будет играть в новом сезоне.

«В год возвращения команды в родной город на новую арену ключевые элементы игровых свитеров выполнены с отсылками к этой центральной для каждого болельщика «ястребов» теме. На рукавах джерси расположен логотип «G-Drive Арены», на внутренней стороне ворота – известная фраза «Не пытайтесь покинуть Омск», и, наконец, на спине над номером теперь располагается плашка с маршрутом «Авангарда» последних четырёх сезонов: «Омск – Балашиха – Омск».



Дизайн формы, как и дизайн предсезонных игровых свитеров, разрабатывала Студия Артемия Лебедева. После возврата на родную арену домашней формой омского «Авангарда» стали красные свитера с чёрной наплечной аркой, задизайненные в студии. Арка и стреловидные элементы отсылают болельщиков к образу «G-Drive Арены». Гостевая форма по традиции сделана белой.



Свитера оформлены паттерном, напоминающим покрытие крыши арены. Изнанка воротника украшена нашивкой, говорящей о том, что где бы ты ни был, рано или поздно всё равно вернёшься в Омск.



Номера игроков наносятся с помощью специально нарисованного шрифта, символы которого имеют скосы под углом 45 градусов, что отлично перекликается с многочисленными фирменными стрелами и паттерном. Единая система успешно сформировалась!» – написала пресс-служба на официальном сайте клуба.

Напомним, первые 12 матчей сезона «Авангард» проведёт на выезде.

Фото: Телеграм-канал «Авангарда»