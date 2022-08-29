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«Не пытайтесь покинуть Омск». «Авангард» представил ролик о возвращении команды домой

«Не пытайтесь покинуть Омск». «Авангард» представил ролик о возвращении команды домой
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Омский «Авангард» в телеграм-канале опубликовал видео о возвращении команды домой после нескольких сезонов, которые игроки провели в Балашихе из-за реконструкции арены.

Новый сезон станет для омичей первым на «G-Drive Арене». Однако из-за неполной готовности стадиона стартовые 12 матчей сезона команда проведёт на выезде.

Арена будет сдана в эксплуатацию 1 сентября. Первая игра Континентальной хоккейной лиги на этой площадке запланирована на 1 октября. В сентябре будут проведены тестовые мероприятия, включая матч Молодёжной хоккейной лиги, который пройдёт 20 сентября.

За время отсутствия в городе хоккеисты «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина в 2021 году. Также игроки не забывали и о родном городе клуба, куда позднее приезжали с трофеем.

Напомним, сезон-2022/2023 КХЛ начнётся уже 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург».

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