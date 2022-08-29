Айкел заявил, что намерен вернуть прежнюю форму, которая у него была до операции

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел поделился ожиданиями от своей игры в новом сезоне.

«Это было хорошее межсезонье. Я думаю, оно прошло лучше, чем последние два: один – с ковидными ограничениями и второй, когда у меня была травма. Так что всё прошло хорошо. Тело чувствует себя хорошо. Хорошо быть здоровым и с нетерпением ждать нового года.



Послушайте, я не собираюсь оправдываться. Не думаю, что я хорошо играл в прошлом году с точки зрения моих ожиданий от себя, и я уверен, что мнение публики, вероятно, очень похоже. Они ожидают от меня большего, и это справедливо.



С учётом сказанного, я перенёс серьёзную операцию после того, как не играл в течение года, и у меня была серьёзная операция на позвоночнике. Я играл всего три месяца после этого, так что это довольно быстро. Знаете, как и у любого, кто перенёс операцию или получил травму, восстановление требует много времени. Пришло время тебе снова почувствовать себя самим собой.



Только потому, что вам сделали операцию, это не значит, что всё возвращается на круги своя.



Минувшее лето было прекрасным, когда я пытался избавиться от многих вещей, которые, возможно, пришли с травмой, и просто давал себе больше времени на