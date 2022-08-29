Кэссиди: не во всех матчах Айкел будет главный звездой. Он играет в хорошей команде

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди поделился мнением о форварде Джеке Айкеле.
«В некоторых матчах он не будет главный звездой, потому что он находится в хорошей команде, где не обязательно брать всё на себя. У нас есть и другие хорошие игроки. Это не значит, что он не должен быть лидером, я не это имею в виду.
Неважно, набрал ли игрок очки в матче или нет. Он помогает нам выиграть, это главное», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Напомним, в текущее межсезонье Кэссиди возглавил «Вегас». Его общая статистика в качестве главного тренера команд НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера «Бостон Брюинз». Во время пребывания Кэссиди на посту «Брюинз» квалифицировались в плей-офф в каждом из шести сезонов, вышли в финал Кубка Стэнли в 2019 году, проиграв в семи матчах «Сент-Луис Блюз».
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