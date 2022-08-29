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Директор «Автомобилиста» прокомментировал прошлогодний спад команды

Директор «Автомобилиста» прокомментировал прошлогодний спад команды
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал неудачное выступление команды в сезоне-2021/2022, где екатеринбуржцы не вышли в плей-офф.

«Последние 10 матчей у нас было 50% по набору очков, это трудно назвать свободным падением. Наши изменения коснулись тренерского штаба, в прошлом году была небольшая сборная солянка, сейчас Николай Николаевич Заварухин тщательно подбирал помощников. Наши основные надежды связаны с тренерским штабом. Нельзя сказать, что произошла глобальная перестройка состава, мы считаем этих игроков качественными», – передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

По итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции.

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