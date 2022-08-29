Директор «Автомобилиста» прокомментировал прошлогодний спад команды
Поделиться
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал неудачное выступление команды в сезоне-2021/2022, где екатеринбуржцы не вышли в плей-офф.
«Последние 10 матчей у нас было 50% по набору очков, это трудно назвать свободным падением. Наши изменения коснулись тренерского штаба, в прошлом году была небольшая сборная солянка, сейчас Николай Николаевич Заварухин тщательно подбирал помощников. Наши основные надежды связаны с тренерским штабом. Нельзя сказать, что произошла глобальная перестройка состава, мы считаем этих игроков качественными», – передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
По итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
10:55
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:11
-
08:43
-
08:23
-
03:36
- 28 августа 2022
-
23:51
-
23:27
-
22:36
-
22:00
-
21:48
-
20:51
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:57
-
18:28
-
17:53
-
17:41
-
17:20
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:09
Партнерский контент