Директор «Автомобилиста» рассказал о целях клуба в сезоне
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, какие цели будут поставлены перед командой на сезон-2022/2023 КХЛ.
«Задачи у нас неизменны в тот период, когда УГМК появилась в клубе – бороться за победу на Востоке и дальше смотреть выше. Нет ни одной команды в нашей лиге, которая не мечтает о первом месте, а не о пятом или шестом. Выигрыш Востока – та цель, которая артикулируется, но не та, на которой стоит останавливаться», – передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, по итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Екатеринбуржцы начнут чемпионат 2 сентября встречей с «Локомотивом».
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