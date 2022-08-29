Новая арена «Автомобилиста» будет построена до января 2024 года
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, на каком этапе строительства находится новая арена екатеринбургской команды.
«Сроки по-прежнему формулируются как декабрь 2023-го – январь 2024 года. Сейчас идёт возведение теплового контура, ведётся внешнее остекление зданий. Строители должны переходить к внутренней отделке, к оснащению инженерией. Это самый сложный вид работ, но на данный момент всё в графике», – передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, по итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Екатеринбуржцы начнут чемпионат 2 сентября встречей с «Локомотивом».
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