В январе в Казани состоится хоккейный турнир среди исламских стран

С 13 по 19 января в Казани пройдёт первый международный хоккейный турнир среди исламских стран, сообщает официальный сайт «Ак Барса».
В турнире примут участие мужские любительские команды ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединённая команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборная Татарстана. В женском зачёте сыграют представительницы ОАЭ, Кувейта, Татарстана и объединённая команда Омана и Бахрейна.
«Мы рады, что решения казанского саммита «Россия — Исламский мир» реализуются в разных отраслях, в том числе в спорте. Для нас в Татарстане будет большой честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира. Очень приятно, что общая вера и спорт сближают нации и помогают выстраивать партнёрские отношения между государствами. Надеемся, что этот турнир станет только началом долгосрочного сотрудничества и поможет развитию мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки», – цитирует исполнительного директора «Ак Барса» Мансура Усманова официальный сайт клуба.
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