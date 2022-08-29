«Металлург» подписал однолетний контракт с Фисенко

32-летний нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год – до конца сезона-2022/2023.



В прошедшем сезоне Фисенко выступал за московское «Динамо» и провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету 11 игр в плей-офф – гол и две передачи.

«Металлург» в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. По ходу финальной серии магнитогорцы вели со счётом 3-1, но упустили преимущество.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». Встреча состоится в Москве и начнётся в 19:00 мск.