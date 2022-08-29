«Металлург» подписал однолетний контракт с Фисенко
Поделиться
32-летний нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год – до конца сезона-2022/2023.
В прошедшем сезоне Фисенко выступал за московское «Динамо» и провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету 11 игр в плей-офф – гол и две передачи.
«Металлург» в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. По ходу финальной серии магнитогорцы вели со счётом 3-1, но упустили преимущество.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». Встреча состоится в Москве и начнётся в 19:00 мск.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
14:08
-
14:03
-
13:56
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:01
-
12:03
-
10:55
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:11
-
08:43
-
08:23
-
03:36
- 28 августа 2022
-
23:51
-
23:27
-
22:36
-
22:00
-
21:48
-
20:51
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:57
Партнерский контент