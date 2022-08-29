«Авангард» представил капитана и ассистентов на сезон, а также новый гимн клуба
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Омский «Авангард» назвал имя капитана команды в новом сезоне, а также имена его ассистентов. Кроме того, омичи на YouTube-канале опубликовали новый гимн клуба.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале омичей.
В сезоне-2022/2023 капитаном команды будет защитник Дамир Шарипзянов. Его ассистентами стали Корбан Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и Антон Белов.
Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Авангард» стартовый матч регулярки проведёт 3 сентября с подольским «Витязем». Начало встречи в 14:00 мск.
С этого сезона команда возвращается в Омск и будет выступать на новой «G-Drive Арене». Первый матч на этом стадионе команда сыграет 1 октября. До этого омичи проведут 12 встреч подряд на выезде.
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