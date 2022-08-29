Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Магнитки» — об оффершитах: «Сочи» подтвердил наши предложения двум защитникам

Директор «Магнитки» — об оффершитах: «Сочи» подтвердил наши предложения двум защитникам
Комментарии

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о новых защитниках, которые присоединились к команде в межсезонье.

«Практика ведения переговоров через раздачу оффершитов? Были два защитника из «Сочи», которым мы сделали предложения, но они их подтвердили. Другие два парня – Ерёменко и Орехов – мы их успешно забрали. Других вариантов у нас не было. Они пришли к нам из более низших клубов и им нужно привыкать к нашей игре, поэтому, может быть, в начале чемпионата ещё будут шероховатости, но это перспективные парни, которые в будущем могут нам помочь», – передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург».

Новость по теме
Гомоляко — о селекции: канадцы не думают, что в России медведи по улицам ходят
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022