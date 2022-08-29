Директор «Магнитки» — об оффершитах: «Сочи» подтвердил наши предложения двум защитникам

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о новых защитниках, которые присоединились к команде в межсезонье.

«Практика ведения переговоров через раздачу оффершитов? Были два защитника из «Сочи», которым мы сделали предложения, но они их подтвердили. Другие два парня – Ерёменко и Орехов – мы их успешно забрали. Других вариантов у нас не было. Они пришли к нам из более низших клубов и им нужно привыкать к нашей игре, поэтому, может быть, в начале чемпионата ещё будут шероховатости, но это перспективные парни, которые в будущем могут нам помочь», – передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург».