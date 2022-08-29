Гомоляко: с предсезонными турнирами надо заканчивать. В НХЛ их нет, почему мы играем?

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением о товарищеских турнирах в рамках предсезонной подготовки.

«Я вообще считаю, что заканчивать надо с предсезонными турнирами. Мы провели последний матч 30 апреля, могли бы выйти 1 августа и сыграть просто 6-7 товарищеских матчей, чем играть вот эти турниры. Не знаю. В НХЛ же нет предсезонных турниров, почему мы их играем? Можно придумать другие матчи, может быть, западные команды с удовольствием бы приезжали сюда на одну игру.

А так, получается, что мы уже сыграли два матча с «Трактором», и теперь ещё шесть раз с ними играть. С «Автомобилистом» три раза сыграли, теперь в общей сложности семь матчей будет. А может быть, ЦСКА или «Динамо» приехали, или мы бы слетали в Ярославль, вместо постоянных игр на Востоке», — передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.