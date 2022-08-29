«Спартак» и «Адмирал» произвели обмен хоккеистами

Московский «Спартак» и приморский «Адмирал» произвели обмен, в результате которого красно-белых пополнил Егор Чезганов. «Адмирал» получил взамен Николая Чебыкина.

В прошедшем сезоне Чебыкин провёл 16 матчей в московском «Динамо» и набрал семь очков (6+1). Также игрок выступал за московский «Спартак», где в регулярном чемпионате сыграл 18 матчей и набрал четыре балла: два гола и две передачи. Помимо этого, на его счету семь игр в регулярном чемпионате ВХЛ за «Химик» (1+3) и два матча в плей-офф ВХЛ.

Чезганов в прошлом сезоне сыграл два матча в КХЛ за «Северсталь», также на его счету 14 встреч за воронежский «Буран» и 27 матчей за МХК «Алмаз». В Буране форвард набрал шесть очков (2+4), в МХЛ у Егора 21 очко в 23 встречах регулярного чемпионата (10+11). Также на его счету одна передача в четырёх играх плей-офф.