«В его игре нет недостатков. Это суперзвезда». Аналитик NHL Network — о Макаре

Аналитик NHL Network Стив Конройд поделился мнением о хоккеисте «Колорадо Эвеланш» Кейле Макаре, который занял первое место в рейтинге лучших защитников НХЛ.



«В его игре нет недостатков. Мы все знаем, на что он способен в нападении. У него взрывная скорость, у него высокий хоккейный IQ. Это суперзвезда», — приводит слова Конройда официальный сайт НХЛ.



Отметим, что в рейтинг не включён ни один хоккеист из России, даже самый высокооплачиваемый российский защитник лиги – Михаил Сергачёв.



В прошедшем сезоне НХЛ 23-летний Макар провёл 77 матчей в регулярном чемпионате, набрав 86 (28+58) очков при полезности «+48». В плей-офф защитник принял участие в 20 матчах, заработав 29 (8+21) баллов при общей полезности «+7». Макар вместе с «лавинами» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.

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