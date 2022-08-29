Минское «Динамо» подписало полноценные контракты с тремя молодыми хоккеистами

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о заключении полноценных соглашений с тремя хоккеистами, находившимися на просмотре.



«С тремя нападающими, которые находились на пробных контрактах, заключены двусторонние соглашения. Это Мирослав Михалёв (2003), Егор Игнатенко (2003), Степан Звягин (2004). Звягин в контрольном матче с санкт-петербургским СКА отметился заброшенной шайбой», — говорится в телеграм-канале минского клуба.



Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Динамо» в первом матче чемпионата сыграет дома с казахстанским «Барысом» (суббота, 3 сентября, начало — в 16:30 мск).