Аналитик NHL Network: думаю, Йози выиграет ещё один «Норрис Трофи». Он умеет делать всё

Аналитик NHL Network Стив Конройд поделился мнением о швейцарском хоккеисте «Нэшвилл Предаторз» Романе Йози, который занял третье место в рейтинге лучших защитников НХЛ.



«Роман действительно умеет делать всё, потому что он не только талантлив в атаке, временами показывая волшебство с шайбой, но и действительно хорош в защите. Я думаю, что Йози в какой-то момент своей карьеры выиграет ещё один «Норрис Трофи», — цитирует Конройда официальный сайт НХЛ.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 32-летний защитник провёл 80 встреч за «Нэшвилл Предаторз», набрав 96 (23+73) очков при общей полезности «+13».



Отметим, что Йози выигрывал «Норрис Трофи» (приз, ежегодно вручаемый защитнику сезона) в 2020 году.

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