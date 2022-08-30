Канадский защитник поделился мнением, почему североамериканцы сейчас охотно едут в КХЛ

Защитник Сочи» Джо Морроу поделился мнением о том, почему решил остаться в КХЛ и почему североамериканцы сейчас охотно едут в нашу лигу.



«Это хоккей, я выбираю лигу высокого уровня, место, где я бы хотел играть. И мне нравится играть в КХЛ, здесь я могу проводить много времени на льду и даже в 29 лет становиться лучше – во владении клюшкой, броске, других компонентах. Всегда есть куда расти. А единственный способ расти в хоккее – больше играть. В КХЛ я могу много играть и даже учиться чему-то у молодёжи. Так что решение было лёгким.



Одетт разорвал контракт, так как отец запретил ему ехать в КХЛ? Я пусть ещё и не старый, но уже и не юный, сам принимаю решения. Это моя жизнь, я принимал решения исходя из того, что хоккей здесь мне подходит. Мои близкие уважают это решение. Когда я играл Бостоне, это тоже было очень далеко от дома, и родные переживали о том, высыпаюсь ли я, хорошо ли питаюсь. Так что неважно, где ты – в России, Китае или Финляндии, всё равно ты далеко от дома и родные переживают.



Почему североамериканцы охотно едут в КХЛ, в отличие от европейцев? Даже не знаю, что ответить. У меня нет ответа. Может, у нас люди смотрят на эту ситуацию так же, как и я. Что КХЛ – вторая по силе лига в мире, и, если ты хочешь играть на высоком уровне, надо ехать сюда. Многие канадцы просто хотят играть в хоккей, а остальное неважно. Ты играешь, надеешься на победу, затем идёшь домой, отдыхаешь и смотришь телевизор. Ты так живёшь в любой стране. Североамериканцы просто считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.