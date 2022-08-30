Морроу: Назаров и сейчас огромный мужик. Представляю, каким устрашающим он был на коньках

Защитник «Сочи» Джо Морроу поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Назарове.
«Я очень уважаю Назарова. Он провёл долгую карьеру, это вызывает восхищение. Для меня честь играть за человека, который долгое время выступал в НХЛ и чья карьера успешно развивалась. Назаров – хороший тренер, и я всегда готов играть за тренера, которого уважаю. Он может создать хорошую команду.
Я в команде всего неделю, пока только изучаю его систему и стиль, так что это тяжёлый вопрос. Могу сказать, что он требует пахать и играть энергично. Это здорово, потому что это, в свою очередь, упрощает всем работу. Когда другие четверо игроков на льду выкладываются так же, как и ты, команда должна быть успешной. Это его тренерский стиль, он делает большой упор на работу в полную силу. От игроков он требует уважения, и все ценят его тренерский подход.
Я был совсем ребёнком, когда Назаров играл в НХЛ, но видел много его драк. Даже сейчас, посмотрите на него, он невероятно огромный мужик. Представляю, каким огромным и устрашающим он был на коньках, в свои игроцкие дни. Он очень хорошо выполнял свою роль на льду», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:
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