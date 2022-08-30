«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей в отделе хоккея).



Требования:

— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);

— оперативность;

— внимательность;

— владение английским языком;

— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;

— уверенные знания в области хоккея.



Обязанности:

— написание и публикация новостей;

— активная работа с российскими и зарубежными источниками, постоянный мониторинг иностранных СМИ;

— взаимодействие с корреспондентами.



Условия:

— ежемесячная фиксированная оплата труда;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — по согласованию;

— удалённый режим работы.



Присылайте свои резюме на электронную почту: Aleksandr.Rozhkov@rambler-co.ru