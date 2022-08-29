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The Athletic: Свечников — шестой в списке лучших игроков НХЛ до 23 лет, Хьюз — первый

The Athletic: Свечников — шестой в списке лучших игроков НХЛ до 23 лет, Хьюз — первый
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The Athletic опубликовал список лучших молодых игроков Национальной лиги в возрасте до 23 лет.

Первое место занял нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, на второй строчке находится защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, третий — нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс.

В топ-10 вошёл один российский хоккеист — форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (шестое место).

Топ-10 лучших игроков НХЛ до 23 лет:

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»).

2. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).

3. Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»).

4. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).

5. Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»).

6. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).

7. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

8. Тим Штюцле («Оттава»).

9. Лукас Рэймонд («Детройт»).

10. Алекси Лафренье («Нью-Йорк Рейнджерс»).

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