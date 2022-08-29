Фетисов: «СКА Арена» будет крупнейшей в мире. Этот дворец будет символизировать многое

Легендарный советский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал строительство новой арены санкт-петербургского СКА.



«СКА Арена» будет крупнейшей хоккейной ареной в мире. Это событие для нашей страны. Слежу ли я за процессом строительства? Да, с Геннадием Николаевичем Тимченко периодически общаемся. За стройку сейчас отвечает Дмитрий Сватковский. В этих непростых условиях проект двигается, всё строится. Ждём с нетерпением ввода в строй.



Строительство самого крупного ледового дворца в мире – это вызов всем тем, кто убрал российский хоккей с международной арены? Да. Но мы же и для себя это делаем, хоть и была договорённость под чемпионат мира. Этот дворец будет символизировать многое: за последние 20 лет мы больше всех вложили в развитие мирового хоккея, построили 400 крытых катков, хоккейные дворцы, запустили Континентальную хоккейную и молодёжную лиги, ВХЛ.



Всё это ещё раз подтверждает, что спорт для нас – не просто картинка для международных федераций и Международного олимпийского комитета, а часть культуры и жизни нашей страны. У нас много символизма, великих людей и мегазвёзд мирового хоккея на протяжении последних ста лет.



«СКА Арена» будет вмещать 21,5 тыс. человек. Игрок замечает, сколько людей на трибунах: 5, 10 или 20 тысяч? Конечно, визуально масштаб ощущается. И слышится, и чувствуется. Санкт-Петербург – хоккейный город. Думаю, проблем с заполняемостью не возникнет – ждём полную болельщиками арену. Для хоккеистов особенно важно видеть заполненный стадион – эта атмосфера ощущается», – цитирует Фетисова «Спорт день за днём».