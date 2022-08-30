«Сан-Хосе» подписал новый контракт с форвардом Гаджовичем

«Сан-Хосе» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Джоной Гаджовичем.



Отмечается, что соглашение с 25-летним хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано сроком на один год.



«Рабочая этика Джоны и упорство — две черты, которые действительно выделяются в его игре. Мы рады, что он подписал контракт, и с нетерпением ждём продолжения его развития в следующем сезоне», — заявил генменеджер «акул» Майк Гриер.



В прошедшем сезоне Гаджович провёл 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав две передачи, также поучаствовав в 10 драках и заработав 74 минуты штрафа. Всего на его счет 44 встречи в лиге.



Также Гаджович провёл 100 игр в АХЛ, заработав 45 (32+13) баллов.