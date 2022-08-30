Новичок «Амура» Махановский: «Югра» не была довольна переходом, но такова философия клуба

Форвард «Амура» Павел Махановский рассказал о переходе из «Югры» в клуб из Хабаровска.



«В начале недели был в «Югре» на турнире в Санкт-Петербурге, а в её конце уже провёл два матча за «Амур» на Кубке мэра Москвы. Как развивались события? Стремительно. Готовился к сезону ВХЛ в «Югре», поступило предложение из «Амура». Пошёл к генеральному менеджеру «Югры» Сергею Владимировичу Гусеву, два года назад клуб летом отпускал меня в лагерь «Магнитки», год назад — в лагерь «Авангарда», теперь появился вариант с «Амуром».



Понятно, что Гусев и «Югра» не были довольны, подготовка к сезону уже на финише. Но такова философия ханты-мансийского клуба — там понимают кахаэловские амбиции игроков, идут навстречу. Тем более что в обратном направлении из «Амура» в Ханты-Мансийск проследовал Артём Антипов — отличный форвард, который был одним из лидеров прошлогодней «Югры».



Нынешний тренер «Амура» Вадим Епанчинцев три года возглавлял «Югру». Именно он позвал? Вадиму Сергеевичу отлично известны мои возможности. Как понимаю, он видит меня в роли силового хоккеиста, который забирает меньшинство и продавливает соперника в зоне атаки. В Москве на Кубке мэра он встретил меня как старого знакомого, подшутил. Всё в рабочем порядке.



В «Амуре» уже почувствовал, что в КХЛ — более высокий уровень? Скорости на Кубке мэра Москвы были повыше, чем в ВХЛ, но в целом пропасти между лигами уже нет. Кого в «Амуре» знал? С Павлом Турбиным пересекался ещё в родном Омске, с Иваном Николишиным не раз работал на предсезонных сборах. Знаю по совместной работе многих ребят.



Задачи на сезон понятные — помочь команде, доказать, что Епанчинцев не зря меня позвал и поверил. Уже успел убедиться, что в «Амуре» отличный коллектив. Будем воевать за путёвку в плей-офф», — цитирует Махановского Russia-Hockey.ru.