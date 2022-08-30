Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар: знаем, что у «Колорадо» есть возможность выиграть Кубок Стэнли снова

Макар: знаем, что у «Колорадо» есть возможность выиграть Кубок Стэнли снова
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар заявил, что клубу по силам выиграть второй Кубок Стэнли подряд.

«Мы знаем, что у нас есть возможность выиграть Кубок Стэнли снова. Я чувствую, что мы добиваемся успеха, потому что у всех игроков есть определённое преимущество в конкурентоспособности. У нас предостаточно этого качества, особенно у Натана Маккиннона. Каждый раз хочется играть ещё лучше, и наша команда делает это.

Думаю, что для «Колорадо» в прошлом сезоне одним из ключевых моментов стали приобретения. Привлечение Лехконена, Кольяно, Мэнсона и Штурма — просто невероятные подписания, которые, честно говоря, помогли нам вернуть домой чемпионство.

Я чувствовал, что это был определённо поворотный момент для нас. Все в команде были так целеустремлённы, поэтому всё получилось круто», — цитирует Макара The Score.

Новость по теме
«В его игре нет недостатков. Это суперзвезда». Аналитик NHL Network — о Макаре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022