Макар: знаем, что у «Колорадо» есть возможность выиграть Кубок Стэнли снова

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар заявил, что клубу по силам выиграть второй Кубок Стэнли подряд.
«Мы знаем, что у нас есть возможность выиграть Кубок Стэнли снова. Я чувствую, что мы добиваемся успеха, потому что у всех игроков есть определённое преимущество в конкурентоспособности. У нас предостаточно этого качества, особенно у Натана Маккиннона. Каждый раз хочется играть ещё лучше, и наша команда делает это.
Думаю, что для «Колорадо» в прошлом сезоне одним из ключевых моментов стали приобретения. Привлечение Лехконена, Кольяно, Мэнсона и Штурма — просто невероятные подписания, которые, честно говоря, помогли нам вернуть домой чемпионство.
Я чувствовал, что это был определённо поворотный момент для нас. Все в команде были так целеустремлённы, поэтому всё получилось круто», — цитирует Макара The Score.
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