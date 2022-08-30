Найт рассказал, почему подписал двухлетний контракт с «Авангардом»
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Форвард «Авангарда» Корбан Найт объяснил решение подписать двухлетний контракт с омским клубом.
«Это было довольно простое решение. «Авангард» для меня – это как вторая семья. Чемпионский сезон был особенным в моей карьере. Я с особой теплотой отношусь к коллективу. Мне не было сложно принять это решение», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, Найт выступает за «Авангард» с сезона-2020/2021. В регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 31-летний канадец сыграл 47 матчей и набрал 48 (18+30) очков. Кроме того, форвард отметился семью (3+4) баллами в 13 встречах в плей-офф.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».
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