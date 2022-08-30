Найт: возвращение Буше в «Авангард» — большая удача для меня

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал о составе клуба, а также оценил возвращение в команду форварда Рида Буше.



«У нас подобрался отличный коллектив, костяк сохранился, к нему добавились сильные игроки. Это здорово. Огромное преимущество в том, что мы будем играть на своей площадке, перед своими болельщиками.



Как оценю сочетание, в котором играю? То, что Рид [Буше] вернулся в команду, огромная удача лично для меня, потому что мы с ним большие друзья. Здорово играли вместе в чемпионском сезоне. У нас есть история успеха плюс хорошие отношения. Много времени действовали в одном звене, поэтому сыгранность есть. Будем продолжать работать над тем, чтобы приносить пользу своей команде», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.