Грицюк: будем собираться после игр, общаться, если что-то в сезоне пойдёт не так

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ощущениями перед началом сезона КХЛ, а также рассказал об общении внутри команды.



«Хорошие ощущения перед стартом сезона. Уже есть ожидание первой игры. Конечно, хочется начать сезон. Мы всё лето проработали, у нас хорошая семья, хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Мы уже ждём первой игры, чтобы показать, к чему готовились.



Помогаем ли с Ткачёвым адаптироваться партнёру по тройке – Алексу Бродхёрсту? Когда нас только поставили, то с Володей пытались с ним пообщаться, объяснить, как хотим играть, как мы видим свою тройку. Сейчас ловим нотки – может быть, не всегда получается, но ещё есть три дня. Потом первая игра сезона. Будем собираться после игр, общаться, если что-то пойдёт не так. Себя чувствую вполне комфортно в своей тройке. Все знают Володю Ткачёва, с Алексом познакомились уже», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.