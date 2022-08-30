Грицюк: будем собираться после игр, общаться, если что-то в сезоне пойдёт не так

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ощущениями перед началом сезона КХЛ, а также рассказал об общении внутри команды.
«Хорошие ощущения перед стартом сезона. Уже есть ожидание первой игры. Конечно, хочется начать сезон. Мы всё лето проработали, у нас хорошая семья, хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Мы уже ждём первой игры, чтобы показать, к чему готовились.
Помогаем ли с Ткачёвым адаптироваться партнёру по тройке – Алексу Бродхёрсту? Когда нас только поставили, то с Володей пытались с ним пообщаться, объяснить, как хотим играть, как мы видим свою тройку. Сейчас ловим нотки – может быть, не всегда получается, но ещё есть три дня. Потом первая игра сезона. Будем собираться после игр, общаться, если что-то пойдёт не так. Себя чувствую вполне комфортно в своей тройке. Все знают Володю Ткачёва, с Алексом познакомились уже», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 30 августа 2022
-
13:11
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:49
-
11:45
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
08:40
-
08:22
-
08:16
-
06:05
-
03:05
- 29 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:21
-
21:35