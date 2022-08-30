Агент Дементьев считает справедливым отсутствие россиян в списке лучших защитников НХЛ

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о рейтинге 20 лучших защитников НХЛ, в который не вошёл ни один российский игрок.



«Не хочу никого обижать, но, наверно, это справедливо. На мой взгляд, очень рядом к тому рейтингу стоят Орлов, Сергачёв и Романов. Исходная такого результата лежит в начальном обучении защитников. В их игре должны присутствовать определённые алгоритмы действий, которые влияют в первую очередь на надёжность. Например, игра Романова показывает, что он эти основы знает и применят. В основном же, глядя на игру защитников детских школ, приходишь к простому выводу, что там сплошная стихийность, у кого больше «глаза горят», кто схватит шайбу в своей зоне и попрёт вперёд – тот и лучший.



А что именно нужно? О! Это долгий разговор. У нас порой защитники не в курсе, что такое «сторона защиты», куда нельзя привозить шайбу и делать пас, какие ускорения обязательны, как правильно осуществлять откат из зоны атаки, и как встречать соперника в средней зоне, как играть перед своими воротами. Спаренный отбор и пас впереди находящемуся игроку – об этом порой ни разу не слышали. Про игру в силовую – это вообще больной разговор. Это в тактике, а в технике возникают проблемы во всех видах передачи шайбы. По броскам, порой даже на уровне МХЛ, защитники от синей линии шайбу «до ворот добросить не могут».



Что делать? У нас есть Воробьёв Пётр Ильич, Билялетдинов Зинэтула Хайдярович, Юрзинов Владимир Владимирович, Фетисов Вячеслав Александрович. Двух страниц их рекомендаций по подготовке защитников будет достаточно для выхода на новый уровень. Если были разногласия, отбросить их ради нашего общего результата в подготовке защитников», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.