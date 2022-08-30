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Генменеджер «Авангарда» объяснил обмен Горшкова, подписанного в начале межсезонья

Генменеджер «Авангарда» объяснил обмен Горшкова, подписанного в начале межсезонья
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен Александра Горшкова в «Адмирал».

«Ещё одно межсезонье пролетело очень быстро, совсем скоро начнутся суровые будни. Всё что было запланировано, мы выполнили. Я не могу оценивать свою работу, скажу лишь, что я сделал максимум от себя. Было очень тяжёлое межсезонье, связанное с переездом и оттоком легионеров, увеличились финансовые запросы российских игроков.

Обмен Горшкова — это общее решение игрока и руководства. Александр провёл очень качественно тренировочный процесс, но мы не видели его в составе там, где он должен быть. Мы посчитали неправильным держать на скамейке такого взрослого хоккеиста, у Александра появился вариант продолжения карьеры с «Адмиралом», и мы оформили взаимовыгодную сделку», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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