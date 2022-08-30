Генменеджер «Авангарда»: данные СМИ по зарплатам не точны — может, специально делается
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал информацию в СМИ по зарплатам хоккеистов клуба.
«Мы своей работой не первый день занимаемся. Есть манипуляции с обменами, выкупами. Данные [по зарплатам], которые публикуют некоторые СМИ, они не точны. Может быть, это специально делается, чтобы не палить источники. Но могу сказать, что та сумма, которая опубликована, у нас она чуть меньше. Но, опять же, по надобности мы можем сделать манипуляции. За это можно не беспокоиться», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Авангард» первую встречу проведёт 3 сентября в гостях с «Витязем».
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