В «Авангарде» заявили, что с оптимизмом ждут серию из 12 выездных матчей

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал предстоящую 12-матчевую серию из гостевых матчей для омского клуба в начале регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Мы только с оптимистической точки зрения смотрим на длительную выездную серию. Да, есть трудности, приходится выходить из зоны комфорта. Но ребята сплотятся. Все понимают, что будет нелегко, будут испытания, но по атмосфере в команде, по контакту тренерского штаба с ребятами мы видим, что у нас всё в штатном режиме. Со сдержанным оптимизмом смотрим в скорое будущее, на ближайшую игру 3 сентября», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в субботу, 3 сентября, «Авангард» в первом матче сезона сыграет в Мытищах с «Витязем» (начало — в 14:00 мск).
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