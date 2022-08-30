«Торпедо» подписало полноценный контракт с форвардом Ларионовым-младшим
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Нижегородское «Торпедо» подписало полноценный двусторонний контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что соглашение с 24-летним форвардом рассчитано сроком на один сезон. Ранее Ларионов-младший находился в клубе на пробном контракте. В своей карьере игрок провёл пять матчей в КХЛ, выступая в составе «Куньлунь Ред Стар», в которых сделал две результативные передачи при показателе полезности «-1».
Напомним, главным тренером «Торпедо» является отец хоккеиста — Игорь Ларионов.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 стартует 1 сентября. «Торпедо» проведёт первую встречу 3 сентября дома с «Металлургом».
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