«Филадельфия» подписала контракт с Хейдэном Ходжсоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с Хейдэном Ходжсоном.

Отмечается, что соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано сроком на два года с ежегодной заработной платой в $ 800 тыс.

В прошедшем сезоне Ходжсон провёл 46 игр за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс» и набрал 31 очко, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Также провёл шесть игр за «Филадельфию», в которых набрал три очка.

Ходжсон основную часть своей карьеры провёл в ECHL, выступая за шесть различных команд. В общей сложности в этой лиге он провёл 98 игр и набрал 44 очка.

Сезон-2022/2023 «Филадельфия Флайерз» начнёт 14 октября домашним матчем с «Нью-Джерси Дэвилз».