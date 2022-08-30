Агент Пилко отреагировал на решение шведов не вызывать игроков из КХЛ фото с марионеткой

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на решение шведской федерации не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную сборную.
«Андерс Ларссон, шведская федерация хоккея», — написал Пилко в одной из соцсетей, прикрепив фото марионетки.
Напомним, глава ассоциации хоккея Швеции Андерс Ларссон объяснил решение не вызывать игроков из КХЛ в сборную: «Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях».
Ранее также латвийская и финская хоккейные федерации объявили, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за национальные команды.
Отметим, что российские национальные и клубные команды отстранены от участия в международных матчах в 2022 году по решению ИИХФ.
- 30 августа 2022
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