Агент Пилко отреагировал на решение шведов не вызывать игроков из КХЛ фото с марионеткой

Известный хоккейный агент Алёша Пилко отреагировал на решение шведской федерации не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную сборную.



«Андерс Ларссон, шведская федерация хоккея», — написал Пилко в одной из соцсетей, прикрепив фото марионетки.

Напомним, глава ассоциации хоккея Швеции Андерс Ларссон объяснил решение не вызывать игроков из КХЛ в сборную: «Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях».



Ранее также латвийская и финская хоккейные федерации объявили, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за национальные команды.



Отметим, что российские национальные и клубные команды отстранены от участия в международных матчах в 2022 году по решению ИИХФ.