«Барыс» подписал контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися на просмотре

Хоккейный клуб «Барыс» в телеграм-канале официально сообщил о заключении контрактов с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым.



Отмечается, что двухсторонние соглашения с игроками будут действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года). Все хоккеисты пополнили состав «Барыса» этим летом, подписав просмотровые контракты, и приняли участие в двух предсезонных турнирах.



Напомним, новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Барыс» свою первую встречу в рамках чемпионата проведёт 3 сентября в гостях с минским «Динамо» (начало — в 16:30 мск).