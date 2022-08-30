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Юрзинов-мл. назвал главных фаворитов конференций в предстоящем сезоне КХЛ

Юрзинов-мл. назвал главных фаворитов конференций в предстоящем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением, кто является главными фаворитами предстоящего сезона КХЛ.

«В Западной конференции выделяются три команды: ЦСКА, СКА и «Локомотив». Все они должны претендовать на Кубок Гагарина, так как у них сильные составы, сами команды опытные и в них вложены определённые финансовые средства. Хотя есть шансы и у «Спартака», который в этом году неплохо укрепился.

Если говорить о Восточной конференции, то здесь тройка лидеров — «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Авангард». «Ак Барс» очень сильно пошумел в межсезонье. Приход Шипачёва, Вольнова и Радулова серьёзно повышает шансы «барсов» на победу. «Магнитка» же сумела сохранить свой костяк. У «Металлурга» и «Авангарда» вообще очень сильные как российские игроки, так и бригады легионеров. Кубок Гагарина один, поэтому для всех этих клубов даже проигрыш в финале будет серьёзным разочарованием.

Восточная конференция посильнее Западной, там будет более серьёзная борьба за «восьмёрку». Все команды в достаточно равных условиях оказались. Думаю, что три клуба, которые не попадут в плей-офф, могут стать для нас полной неожиданностью.

«Куньлунь» в этом сезоне перешёл в Западную конференцию и у него появилась реальная возможность побороться за «восьмёрку». Последние пять лет «драконы» играли одним и тем же составом, и где-то метла должна и выстрелить. В Восточной конференции у «Куньлуня» шансов бы не было. Для клуба этот переход большой плюс», — цитирует Юрзинова-младшего Legalbet.

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