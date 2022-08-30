«Капризов не станет капитаном». The Hockey Writers рассказал о роли Кирилла в новом сезоне

Журналист The Hockey Writers Мариа Холланд поделилась ожиданиями о роли нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в будущем сезоне НХЛ.

«Капризов был игроком, который поставил себя как ветерана с самого первого матча. Он, возможно, немного испытывал трудности на этом пути, но играл с опытом, который вы не увидите у многих новичков, поскольку он удивил всех, набрав 51 очко в 55 матчах и выиграв «Колдер Трофи» в своём первом сезоне.



Затем Капризов продолжил так играть в прошлом сезоне, набрав на второй год 108 баллов в 81 встрече, и стал первым игроком «Уайлд», набравшим 100 или более очков. Он также установил ряд рекордов, и в связи с этими цифрами всем интересно, что будет дальше с Kirill the Thrill.

После того как Капризов продемонстрировал столь впечатляющую игру в первые два сезона, болельщикам «Уайлд» нетрудно ожидать ещё более высокого уровня результативности в предстоящем сезоне. Он известен своими сильными сторонами во время борьбы и способностью поднять свою игру на новый уровень. С его высокими показателями в прошлом сезоне он будет стремиться сокрушить личный рекорд, особенно с учётом того, что ему не хватило до 50 всего три гола — 47.



Тренерский штаб тоже будет ждать от Капризова больших успехов, и не только в плане результативности. Теперь он будет считаться, скорее, ветераном и примерит роль лидера. Он станет не капитаном, но будет кем-то, на кого молодые игроки смогут равняться. К счастью, пока он может оставаться здоровым, это ожидания, которые он может оправдать», — приводит слова Холланд The Hockey Writers.