Плющев о лимите в КХЛ: ощущение, что цель — израсходовать бюджет. Ждём бразильца и эфиопа

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически высказался в адрес действующего в КХЛ лимита на легионеров. Специалист хочет ужесточить его до одного хоккеиста на клуб.



«Когда вакансии легионеров в КХЛ занимают японец, мексиканец и сын уроженца Ямайки (имеются в виду нападающий «Торпедо» Ю Сато, форвард «Куньлуня» Кристиан Афанасьев и игрок атаки «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. — Прим. «Чемпионата»), просто смешно говорить о том, повышают иностранцы уровень нашей лиги или нет. Теперь нам, видимо, следует ждать бразильца и эфиопа.



Глядя на это, я хочу ужесточить лимит до одного легионера на команду. Надеюсь, что в перспективе так и произойдёт. И виноваты в этом будут сами клубы. Такое ощущение, что цель — израсходовать зарплатный бюджет, а на кого он будет потрачен — дело десятое. Хоккей существует на государственные деньги. Недопустимо, когда сотни миллионов средств, выделенных бюджетами или госкорпорациями, уходят на контракты некачественных иностранцев — которые ничего не дают нашей лиге», — приводит слова Плющева РБК.

Отметим, что сейчас в КХЛ выступают 157 иностранных хоккеистов. Лидируют канадцы — их 44. На втором месте белорусы, которые не считаются легионерами в КХЛ, — 40. Тройку замыкают представители Казахстана — 33. Дальше идут США (15), Словакия (7), Швеция (5), Чехия (4), Франция (2); Германия (2), Латвия (2), Финляндия (1), Япония (1), Мексика (1).