Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» продлил контракт со вторым бомбардиром команды на четыре года

«Куньлунь» продлил контракт со вторым бомбардиром команды на четыре года
Комментарии

Нападающий Тайлэ Ван (Тайлер Вон) подписал новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице в «твиттере» китайской команды.

Отмечается, что контракт 26-летнего форварда рассчитан на четыре сезона.

Напомним, китайский нападающий с канадскими корнями провёл в «Куньлуне» последние три сезона. В минувшем регулярном чемпионате Ван разделил лидерство в снайперской гонке клуба с Цзян Фу. Хоккеисты забросили по 14 шайб. Кроме того, нападающий стал вторым бомбардиром китайской команды, уступив лишь Фу. На счету Вана, помимо 14 голов, ещё столько же результативных передач — суммарно 28 очков в 48 матчах.

Всего за три года в КХЛ нападающий принял участие в 152 встречах, в которых набрал 74 (36+38) балла.

Новость по теме
«Привет, как дела?» «Куньлунь» обратился к «Сочи» после подписания тафгая Ханта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022