«Куньлунь» продлил контракт со вторым бомбардиром команды на четыре года

Нападающий Тайлэ Ван (Тайлер Вон) подписал новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице в «твиттере» китайской команды.

Отмечается, что контракт 26-летнего форварда рассчитан на четыре сезона.



Напомним, китайский нападающий с канадскими корнями провёл в «Куньлуне» последние три сезона. В минувшем регулярном чемпионате Ван разделил лидерство в снайперской гонке клуба с Цзян Фу. Хоккеисты забросили по 14 шайб. Кроме того, нападающий стал вторым бомбардиром китайской команды, уступив лишь Фу. На счету Вана, помимо 14 голов, ещё столько же результативных передач — суммарно 28 очков в 48 матчах.



Всего за три года в КХЛ нападающий принял участие в 152 встречах, в которых набрал 74 (36+38) балла.