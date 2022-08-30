Новиков: сомневаюсь, что через сто лет будет такой Овечкин. На подобных людях держится мир

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Новиков лестно высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Овечкин — это достояние мировой и человеческой культуры. Мы уже говорили про звезду по имени Ови. Все должны понимать, что на таких великих людях — спортсменах, музыкантах, художниках — держится мир. Эти люди принадлежат не себе, а миру, они продвигают цивилизацию. Я очень сомневаюсь, что через сто лет будет такой Овечкин. К этим людям, которые пожертвовали многим ради спорта, нужно только бережное отношение.
Сколько Овечкин забьёт, меня не волнует. Главное — будет ли он так же отдаваться игре, ведь с каждым годом это становится всё труднее и труднее. Конкуренция в современном спорте сумасшедшая. А то, что «Вашингтон» держится на Овечкине, — это факт. Посмотрите, с каким уважением президент клуба относится к нему. Перефразируя знаменитую фразу: мы говорим Овечкин, подразумеваем — «Вашингтон», мы говорим «Вашингтон», подразумеваем — Овечкин.
Овечкин должен знать, что за ним страна, что за ним болельщики. В хоккейной семье всё бывает, и какие-то недовольные будут. Но Овечкин, как и Высоцкий, может сказать: «Я себе уже всё доказал», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
- 30 августа 2022
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