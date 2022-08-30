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Губернатор Новосибирской области объявил задачи «Сибири» в юбилейном сезоне

Губернатор Новосибирской области объявил задачи «Сибири» в юбилейном сезоне
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Председатель попечительского совета клуба КХЛ, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с руководством и игроками «Сибири» и поставил задачу на сезон.

«Свой юбилейный 60-й сезон «Сибирь» встречает в капитально отремонтированном ледовом дворце. Задачу формулирую точно такую же, как и в предыдущие годы: на максимально высоком месте завершить регулярный чемпионат и показать интересную, результативную игру в плей-офф.

Также хотелось бы обратить внимание на особенность этого года. Мы знаем, что у команды «Сибирь» бывает волнообразная игра в течение чемпионата, часто со спадом в середине. Но в этом году хоккейной «Сибири», как и болельщикам, предстоит сменить площадку, и надо, чтобы команда играла ровно весь сезон, чтобы на новую арену «Сибирь» мы перенесли традиционный драйв и желание побеждать», — приводит слова Травникова официальный телеграм-канал «Сибири».

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