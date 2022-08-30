Дементьев: спортсмены становятся самой незащищённой категорией в России

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о недавних высказываниях депутатов Государственной Думы о том, что выступление за границей сейчас может считаться предательством.
«С огромным уважением отношусь к мнению наших депутатов. Но я всегда задаю такой вопрос: «Насколько руководители нашего спорта слышат голос самих спортсменов?» Не зависит от того, хоккей ли это, футбол, лёгкая атлетика или гимнастика. Настало время создания ассоциации профессиональных спортсменов России, в которой они смогут выражать свою точку зрения. В противном случае спортсмены становятся самой незащищённой категорией. И так как их не слышат, есть люди, которые подумывают о смене спортивного гражданства. Настало время прислушиваться к нашим атлетам.
Наши игроки за океаном прославляют страну? Выступая за рубежом, они показывают другим странам, что наши спортсмены существуют. Ввиду отмены России и всего российского это огромное достижение и возможность, от которой нельзя отказываться. Тем более законодательно», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Отметим, что ряд российских хоккеистов сейчас выступают за границей — преимущественно в Европе и в Северной Америке. В Национальной хоккейной лиге играют более 50 игроков из России. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал пятым бомбардиром НХЛ в прошлом сезоне, набрав 108 (47+61) очков в 81 встрече. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал четвёртым снайпером чемпионата, забив 50 голов.
- 30 августа 2022
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